Штраф за аккаунт в соцсетях

В специализированном административном суде города Атырау рассмотрено административное дело по ч.2 ст.453КоАП Республики Казахстан в отношении правонарушителя А. Как было установлено в суде, 12 декабря 2019 года специалистами управления по делам религий Атырауской области был проведен мониторинг социальных сетей. В результате мониторинга был выявлен аккаунт в Фейсбуке, принадлежащий правонарушителю А., который выкладывал и распространял материалы, направленные на разжигание религиозной розни.

По заключению центра религиоведческой экспертизы, материалы на странице Фейсбук правонарушителя А. пропагандируют экстремизм.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему штраф в сумме 53 020 тенге.

Виктор Бакурский