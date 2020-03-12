Школьные каникулы: когда начнутся и сколько продлятся

«В связи с пандемией коронавируса Президентом Касым-Жомартом Токаевым поставлены конкретные задачи. В целях недопущения инфекции в Казахстане должны быть предприняты следующие меры: (…) ранний выход на каникулы организаций среднего образования с 16 марта по 5 апреля 2020 года. С 16 марта перевод на дистанционное обучение объектов ТиПО и вузов», — заявил вице-премьер Ералы Тугжанов.

С 13 марта отменяются массовые мероприятия. На объектах здравоохранения, образования, массового пребывания будет усилен санитарно-дезинфекционный режим (ЦОНы, коммунальные хозяйства, пищевая промышленность, рынки, вокзалы, аэропорты, гостиницы). Для школьников на время каникул запрещаются экскурсии за пределы регионов. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила новый коронавирус пандемией. В ближайшее время ожидается увеличение числа затронутых стран, случаев заражения и смертей.

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительство Казахстана приступает к реализации специальных превентивных мер. Публичные мероприятия отменяются. «Перебоев со снабжением граждан продуктами питания и товарами первой необходимости не будет», — пообещал Токаев.

В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, 4 тысячи скончались.