Школа звенит тишиной

Впервые за много лет выпускники школ остались без традиционного «Последнего звонка». В связи с карантином на правительственном уровне было принято решение совместить торжественную линейку с выпускным балом и отметить 3-4 июня. Причины общеизвестны и, конечно, главное для нас — это безопасность наших детей, но, тем не менее, определенное недовольство в настроении учащихся 11 классов присутствует. Ведь, по сути, прощание со школой – это событие, которое происходит раз в жизни.

Сегодня героями нашей публикации стали выпускники, их родители, а также учителя. Они поделились с «ПК» своими впечатлениями о школьной жизни, настроением и обязательными планами на будущее.

Асем АСКАРОВА, претендентка на нагрудный знак «Алтын белгі».

Все одиннадцать лет девушка училась в Атырауской городской школе-лицее №17 и планировала провести последний школьный звонок вместе с одноклассниками – каким он будет, какой сценарий разработать. А вместо этого пришлось сидеть дома.

— Праздник для нас получился по-настоящему грустным. Мы встречаем его дома, без своих одноклассников. Хотелось окончить школу на радостной, оптимистической ноте. Но все пошло не по сценарию. Что делать? Хорошо, что будет выпускной, мы сможем встретиться со своими одноклассниками, пожелать друг другу удачи. Нас в 11 «В» — 22 ученика, всего 5 мальчиков. И что я заметила — во время дистанционки мы стали ближе друг к другу, стали лучше общаться, стали терпимее. Наверное, каждый из нас чувствует, что еще немного, и учеба в школе останется только в ярких воспоминаниях, станет строкой в нашей биографии. Когда-то нас в школу привели родители, а после окончания за ворота проводят учителя. Одиннадцать лет – это большой промежуток времени, за который мы из детей превратились во взрослых. То есть в школе проходит самый важный этап становления человека. Поэтому, конечно, я хочу сказать слова благодарности всем своим одноклассникам, нашей классной руководительнице Гельбейн Анне Маратовне и всем учителям, которые дали нам бесценные знания.

Что они действительно бесценны, лично я почувствовала, когда мы четвертую четверть занимались дома. Ни один самый хороший онлайн-урок не сравнится с живым общением с учителем, с вопросами, подсказками, с повторами. Ваши уроки мы будем долго вспоминать. И, конечно, спасибо моим родителям Гульнур Нургалиевой и Галымжану Сембаеву, — добавила Асем.

Гульнур НУРГАЛИЕВА, мама выпускницы:

— Моя дочь оканчивает школу с «Алтын белгі». Ежегодно для отличников учебы акимат области организовывал прием, торжественно вручая аттестаты. Досадно, что торжества в этом году не будет, а мы так ждали этого момента! Еще есть время до 4 июня, и, может быть, все-таки будет организовано чествование отличников, ведь это их большой труд на протяжении одиннадцати лет.

Очень рада за свою дочь. У нее блестящие успехи в школе, в классе и среди учителей всегда почет и уважение. Мы получили приглашение поступить в Атырауский государственный университет имени Халела Досмухамедова, но все-таки решили выбрать КБТУ. Она выбрала специальность «Химические технологии органических веществ». Успехи наших детей – это заслуга учителей.

Арайлым ОМАРГАЛИЕВА, ученица 11 «А» класса средней школы имени М. Ауэзова села Курмангазы Курмангазинского района:

— Мы уже взрослые и все осознаем. В последнее время стали слушать много новостей. И понимаем, что для нас сделали все возможное, чтобы мы смогли попрощаться со школой, ведь первоначальный вариант был совсем другой, сказали, что из-за пандемии в школе ничего не будет проходить. Поэтому мы все осознаем, все сделаем так, как надо. Живем в одном селе, со многими одноклассниками мы соседи, будем всегда общаться, поддерживать связь. Стране нужно здоровое и умное поколение. А сейчас мы готовимся к скромному выпускному балу, так как уже все экзамены сдали. Хочу поблагодарить своего классного руководителя Зарю Хайроллакызы, всех наших учителей и ребят за счастливые школьные годы.

После школы пойду учиться на педагога-психолога. По этому поводу я советовалась с родителями и учителями. Мне нравится работать с детьми.

Тлекши РАЙЫМБЕККЫЗЫ, ученица школы имени М. Ауэзова села Курмангазы Курмангазинского района:

— Мне сначала было грустно, когда я узнала, что последнего звонка не будет, а потом нам сообщили, что решили объединить два наших праздника — последний звонок и выпускной бал. Для меня, как и многих одиннадцатиклассников, это очень важное событие, которое остается в памяти на всю жизнь. Мои родители и старшие родственники всегда с большой теплотой вспоминали свой последний звонок, а одноклассники стали настоящими друзьями, почти родственниками. Школьная пора — это как черта, после выпускного бала ты уже просыпаешься во взрослой жизни. Сейчас мы разрабатываем сценарий нашего праздника, который состоится в начале июня. А своим одноклассникам хочу пожелать высоких баллов на ЕНТ. Ведь это результат твоего труда на протяжении всей школьной жизни. В будущем планирую выучиться на технолога в Западно-Казахстанском аграрно-технологическом университете имени Жангирхана, — поделилась девушка.

Тлекши и Арайлым — ученики курмангазинского педагога-исследователя высшей категории с 30-летним стажем Зари Хайроллакызы. За долгие годы работы в системе образования учитель истории неоднократно участвовала в районных и областных конкурсах, была в числе призеров. И ученики Зари Хайроллакызы имеют — победители республиканских и областных олимпиад и конкурсов, сегодня они работают в разных уголках Казахстана. Она ведет детей с 5 класса и, конечно же, немало думала над тем, как пройдет их последний звонок. Но, увы…

— Четвертую четверть мы, как известно, работали на дистанции, — говорит Заря Хайроллакызы. — Это непросто, все было для нас ново. Я бы хотела отметить хорошо организованную работу Министерства образования, районного отдела образования и администрацию нашей школы. Дистанционное обучение — это новый формат учебного процесса и поэтому во многом был сложным, несмотря на видимую простоту. Но мы справились, уже выставили оценки детям. Теперь будем готовиться к выпускному балу. И конечно, как и все педагоги, хочу пожелать нашим детям успешной сдачи ЕНТ.

В этом году жылыойский педагог с международным признанием Сания ЧУКАЕВА попрощается со своим классом. Каждый выпуск для учителя — это своеобразный итог многолетней работы. Пройден еще один нелегкий период, и, без сомнения, педагогам, которые любят свою профессию и для которых простые школьные уроки — это настоящее творчество и развитие, тяжело расставаться с детьми.

— По сложившейся традиции 25 мая по всей стране должен был прозвенеть последний школьный звонок, но COVID-19 изменил все планы. Несмотря на это, мы сумели закончить учебный год, подготовиться к ЕНТ дистанционно. Выпускникам 2020 года желаю достичь своей цели, состояться в жизни, быть мобильными, а главное – оставаться верными себе и своим принципам. Пусть школа останется добрым и светлым островком в вашей памяти, — говорит Сания Чукаева.

Скоро ученики Сании Галимовны Жангир Елешев, Асем Мухтарова, а также весь 11 «Б» средней школы №16 города Кульсары получат аттестаты и в школу будут приходить уже только на встречи.

— Сожалею, что в этом году не будет последнего звонка, — говорит Жангир ЕЛЕШЕВ. — Хотелось бы на прощание побыть вместе с одноклассниками, вспомнить школьные годы, станцевать школьный вальс, поблагодарить учителей. Моя будущая профессия связана с энергетикой, но главное — я желаю себе оставаться хорошим человеком.

Одноклассница Жангира Асем МУХТАРОВА оканчивает школу с нагрудным знаком «Алтын белгi».

— Я очень рада, что оканчиваю школу с отличием. Родители и учителя очень довольны. А я даже горжусь собой, весь это большой многолетний труд, усердие. Но очень грустно, что не получилось с последним звонком. Признаюсь, я очень ждала 25 мая, когда прозвенит последний звонок. Желаю выпускникам не расстраиваться, научиться преодолевать трудности. Это очень пригодится в жизни. Хочу поблагодарить своих родителей за воспитание, учителей — за знание и одноклассников — за дружбу.

Марина КУАНЫШЕВА