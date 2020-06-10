Шесть смертей от коронавируса за день

— Шесть новых летальных случаев от коронавирусной инфекции зарегистрировано в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.



В городе Нур-Султан скончались мужчины 1973, 1952, 1961, 1950 годов рождения; в Западно-Казахстанской области — женщина 1941 года рождения; в Карагандинской области — мужчина 1953 года рождения. Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции. Итого по Казахстану 67 летальных случаев.