Шесть смертей от коронавируса за день

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— Шесть новых летальных случаев от коронавирусной инфекции зарегистрировано в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.                                

В городе Нур-Султан скончались мужчины 1973, 1952, 1961, 1950 годов рождения; в Западно-Казахстанской области — женщина 1941 года рождения; в Карагандинской области — мужчина 1953 года рождения. Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции. Итого по Казахстану 67 летальных случаев.

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