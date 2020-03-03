Сельская отрасль области: 37 фактов коррупции

На состоявшемся 2 марта на очередном заседании Атырауского областного общественного совета по противодействию коррупции был рассмотрен вопрос о положении дел с коррупцией в сельскохозяйственной отрасли.

За последние три года в агропромышленном комплексе нефтяного региона было выявлено 37 коррупционных правонарушений. В частности, в 2017 году зарегистрировано 12, в 2018 году – 10 и в 2019 году- 15. Из них 33 дела направлены в суд, решением которого 10 лиц были осуждены. Общая сумма нанесенного ущерба составило 139352,3 тыс тенге, из них 139337,3 тыс тенге были возвращены государству.

В основной массе коррупционных правонарушений это – взяточничество (17 фактов), превышение должностных полномочий (8 фактов) и мошенничество (7 фактов).

Решением суда признаны виновными и осуждены три руководителя государственных органов областного уровня, в том числе и.о. руководителя управления сельского хозяйства Ж.Жанкуатов.

Кроме этого, по информации Департамента экономического расследования, за период 2017-2019г.г. в агропромышленной отрасли области, в частности, при реализации государственной программы «Агробизнес-2020», было выявлено 28 уголовных правонарушений. Часть находятся в производстве четыре дела направлены в суд. На сегодня материальный ущерб в объеме 15 млн тенге, выделенных крестьянским хозяйствам и организациям, полностью возмещен.

Насип Шалабаева