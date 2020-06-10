Село закрыли на карантин в Курмангазинском районе

Село Акколь, находящееся недалеко от границы с Астраханской областью, закрыли на карантин в Атырауской области.

Как сообщили в пресс-службе акимата Курмангазинского района, село Акколь, где проживает около 5 тыс человек, предварительно закрыто на карантин до 18 июня. Сделано это по постановлению главного санитарного врача района Карла Утарова. Причина – в селе выявлено 19 инфицированных коронавирусом. Одна из жительниц, поступившая в районную больницу с диагнозом коронавирус, скончалась.

«В настоящее время запрещен въезд на территорию села и выезд из населенного пункта. Пограничной службе КНБ РК предписано не разрешать открывать двери вагонов следующих через Акколь поездов. Высадка-посадка пассажиров запрещена. Работу непродовольственных магазинов, кафе, осуществляется только при доставке на дом», — информирует пресс-служба.

Как ранее сообщалось, в Атырауской области зарегистрировано пять новых случаев инфицирования коронавирусом, один их них в селе Акколь. Всего в регионе выявлено 1 227 человек с коронавирусной инфекцией. Выздоровевших — 834.