Село закрыли на карантин в Курмангазинском районе

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 Село Акколь, находящееся недалеко от границы с Астраханской областью, закрыли на карантин в Атырауской области. 

Как сообщили в пресс-службе  акимата Курмангазинского района, село Акколь, где проживает около 5 тыс человек, предварительно закрыто на карантин до 18 июня. Сделано это по постановлению главного санитарного врача  района Карла Утарова. Причина – в селе  выявлено  19 инфицированных коронавирусом.  Одна из жительниц, поступившая    в районную больницу с диагнозом коронавирус, скончалась.

«В настоящее время запрещен въезд на территорию села и выезд из населенного пункта. Пограничной службе КНБ РК предписано не разрешать открывать двери вагонов следующих через Акколь поездов. Высадка-посадка пассажиров запрещена. Работу непродовольственных магазинов, кафе,  осуществляется только  при доставке на дом», — информирует пресс-служба.

Как ранее сообщалось,  в Атырауской области зарегистрировано пять новых случаев инфицирования коронавирусом, один их них в селе Акколь. Всего в регионе выявлено 1 227 человек с коронавирусной инфекцией. Выздоровевших — 834.

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