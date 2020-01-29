Руководитель Департамента государственных доходов по Атырауской области подозревается в коррупции (+видео)

Агентством по противодействию коррупции начато досудебное расследование в отношении руководителя Департамента государственных доходов по Атырауской области по подозрению в совершении коррупционных преступлений.

«Он подозревается в получении взяток на системной основе, в первом случае — в сумме 3 тыс. долларов США из требуемых 10 тыс. долларов США от своего подчиненного за продвижение по службе и общее покровительство, во втором – 490 тыс. тенге от индивидуального предпринимателя за оказание содействия в ликвидации ИП без проведения налоговой проверки», — говорится в сообщении. В отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечается, окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.