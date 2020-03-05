Рога сайги пытались вывезти за границу

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Три экземпляра сайгачьих рогов обнаружены в «КамАЗе», который направлялся в сторону России через село Байда Курмангазинского района. 

В отношении водителя «Камаза» -57-летнего гражданина России Курмангазинском районом отделом полиции возбуждено уголовное дело. Оно расследуется по статье, предусматривающей наказание за незаконное обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных (статья 339 Уголовного кодекса РК) 


Марина КУАНЫШЕВА

Administrator

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