Родителей подростков оштрафовали за вандализм в парке

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Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Атырауской области были рассмотрены административные дела по статье, предусматривающей наказание за   вандализм, совершенный  несовершеннолетними.

— 6 подростков, находясь в парке поселка Махамбет, разбили  42 фонаря. Тем самым, умышленно причинили вред общественному имуществу, — проинформировали в пресс-службе суда. — По данному факту в отношении родителей несовершеннолетних были возбуждены дела об административном правонарушении.

Постановлением суда каждый родитель  оштрафован на  27 835 тенге.

Светлана НОВАК

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