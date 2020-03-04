Родителей подростков оштрафовали за вандализм в парке

Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Атырауской области были рассмотрены административные дела по статье, предусматривающей наказание за вандализм, совершенный несовершеннолетними.

— 6 подростков, находясь в парке поселка Махамбет, разбили 42 фонаря. Тем самым, умышленно причинили вред общественному имуществу, — проинформировали в пресс-службе суда. — По данному факту в отношении родителей несовершеннолетних были возбуждены дела об административном правонарушении.

Постановлением суда каждый родитель оштрафован на 27 835 тенге.

Светлана НОВАК