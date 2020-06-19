Районный центр закрыли на карантин в Атырауской области

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Районный центр Индерского района поселок Индерборский, находящийся на границе с Западно-Казахстанской областью, закрыли на карантин в Атырауской области.

Как сообщает пресс-служба областного акимата, карантин в Индербрском введен постановлением главного санитарного врача района Шолпана Ержанова. Сделано это из-за  ухудшения эпидемиологической ситуации. Карантин введен предварительно до 2 июля.

С 19 июля вокруг поселка вновь будут выставлены блокпосты. Въезд и выезд из районного центра  ограничен. В поселке разрешено передвигаться до 22.00.

Виктор Сутягин

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