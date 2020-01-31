Работу социальных объектов проверил Махамбет Досмухамбетов в Курмангазинском районе

Власть, Новости
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Первыми селами, в которых побывал акимАтырауской области, стали Енбекшы, Жумекен, Нуржауган и Курмангазы. У каждого населённого пункта свои проблемы, часть из которых решаются.К примеру, выделены средства на разработку ПСД для строительства новой школы и межпоселковых дорог в селе Жумекен. В настоящее время сельчанам в срочном порядке необходима больница, так как старое здание местной лечебницы находится в изношенном состоянии. В свою очередь в селе Кадырка активно развивает строительство жилья. Если за последние 4 года здесь было построено три многоэтажных жилых дома, в этом году планируется завершить строительство многоэтажки на 60 квартир. В районном центре Курмангазы появится новый микрорайон. В связи с этим начнется строительство инженерных коммуникаций к 200 земельным участкам. Плюс ко всему 476 сельчан, состоящих в очереди, получат долгожданные земельные участки. 

Рабочий визит главы региона продолжился в селе Нуржауган, где Махамбет Досмухамбетовознакомился с ходом строительства трассы «Атырау-Астрахань». По словам акимаКурмангазинского района Кайрата Нуртаева, внутрипоселковые дороги села будут отремонтированы в рамках программы «Ауылым — Ел бесiгi». Одновременно реконструкцию пройдут и дороги в селах Бирлик, Сафоновка, Приморье, Котяевка. Также будет сдана в эксплуатацию дорога, соединяющая села Бирлик и Курмангазы. 

В завершении рабочей поездки аким Атырауской области вернулся в районный центр, где ознакомился с работой социальных объектов и сельскохозяйственных кооперативов. После чего Махамбет Досмухамбетов посетил районный отдел полиции, нуждающийся в новом здании, а также школу им. Ломоносова. Глава региона дал положительную оценку работе местных исполнительных органов. Ответственным лицам поручил принять ряд мер по решению проблем развития сельской местности. 

Материал подготовлен РСК

Administrator

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