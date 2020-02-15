Пятеро погибших и 38 пострадавших

Такую печальную статистику предоставила Атырауская областная инспекция труда, отвечая на запрос «Прикаспийском коммуны» о числе погибших и пострадавших в прошлом году от несчастных случаев на производстве. 35 случаев производственных травм имели тяжёлые последствия.

Больше всего подобных инцидентов произошло в строительной и нефтяной отраслях. Было выявлено 571 нарушений законности, 428 лиц привлечены к административной ответственности. Возможно даже, что кое-какие факты ускользнули из поля зрения инспекторов труда. Ведь на каждые десять тысяч работников необходим один инспектор. Учитывая, что в области работают 280 тысяч человек, регион нуждается, как минимум, в 28 инспекторах, а фактически работают 16 человек.

Марина Куанышева