Пять вагонов сошли с рельсов (+видео)

Новости, Происшествия
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Пять вагонов сошли с рельсов в Атырауской области. Видео сошедших с рельсов вагонов было распространено в социальных сетях.  

ЧП произошло в Индерском районе области. Груженые гипсокартонном и сухими смесями вагоны двигались по участку железной дороги, находящейся в частном владении. Никто не пострадал.

«Причины схода вагонов с рельсов в настоящее время выясняет областная инспекция транспортного контроля. После завершения  проверки будет решаться вопрос об административном наказании виновных», —  сообщили в транспортной прокуратуре Атырауской области.

Виктор Сутягин

Гульхат Хамза

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