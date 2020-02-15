Пять вагонов сошли с рельсов (+видео)

Пять вагонов сошли с рельсов в Атырауской области. Видео сошедших с рельсов вагонов было распространено в социальных сетях.

ЧП произошло в Индерском районе области. Груженые гипсокартонном и сухими смесями вагоны двигались по участку железной дороги, находящейся в частном владении. Никто не пострадал.

«Причины схода вагонов с рельсов в настоящее время выясняет областная инспекция транспортного контроля. После завершения проверки будет решаться вопрос об административном наказании виновных», — сообщили в транспортной прокуратуре Атырауской области.

Виктор Сутягин