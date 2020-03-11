Пьяный водитель протаранил стену склада

В Кызылкогинском районном суде рассмотрено административное дело в отношении местного жителя.

-Как было установлено в суде, водитель в нетрезвом состоянии, управляя транспортным средством, врезался в здание склада, разрушив стену объекта, — проинформировали в пресс-службе суда.

В судебном заседании обвиняемый признав вину, попросил прощения за то, что управлял машиной в пьяном виде. Он также восстановил разрушенную стену здания.

Постановлением суда правонарушителю назначилиадминистративный арест на 20 суток. Его лишили прав на управление транспортным средством на 7 лет.

Светлана НОВАК