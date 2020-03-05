Приговор бухгалтеру, которая похитила 24 млн тенге

Жылыойский районный суд огласил приговорбухгалтеру школы поселка Жана Каратон.

«Она обвинялась в хищении бюджетных средств. Начиная с декабря 2017 по сентябрь 2019 года подсудимая начисляла себе повышенную зарплату, делала доплаты, переводя деньги на банковские карточки. Общая сумма незаконно полученных денег составила 24 млн 247 тыс тенге. Учитывая смягчающие обстоятельства, суд приговорил подсудимую к пяти годам лишения свободы, отсрочив исполнение наказания до достижения трехлетнего ребенка 14-летнеговозраста. Ее также обязали возместить в бюджет похищенные средства», — сообщили в пресс-службе областного суда.

Виктор Бакурский