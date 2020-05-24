Прибывающих из-за рубежа будут госпитализировать до 2 дней

Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала новое постановление об усилении мер по предупреждению заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz.

Есмагамбетова постановила обеспечить изоляцию в карантинном стационаре для проведения лабораторного обследования на COVID-19 до двух суток всех лиц, прибывающих из-за рубежа в Казахстан, а также лиц, прибывших из стран ЕАЭС и Узбекистана через пункты пропуска через госграницу на железнодорожном транспорте и автопереходах, за исключением правительственных делегаций Казахстана; членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в Казахстан по приглашению МИД; сотрудников диппредставительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Казахстане, и членов их семей; экипажей авиакомпаний и членов локомотивных бригад.

Лица с признаками, не исключающими COVID-19, минуя карантинный стационар, госпитализируются в провизорный стационар.

Лица, прибывшие из-за рубежа авиарейсами, предоставившие справку об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР выданную не позднее 5 дней даты пересечения государственной границы Казахстана изолируются на дому в течение 14 суток. В случае отсутствия условий для изоляции на дому рекомендуется изоляция в карантинном стационаре. При этом эти лица не изолируются в карантинном стационаре до двух суток для проведения лабораторного обследования на COVID-19.

После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19 лица с положительным результатом переводятся в инфекционный стационар для лечения, лица с отрицательным результатом на COVID-19 изолируются на дому в течение 12 суток. В случае отсутствия условий для изоляции на дому рекомендуется изоляция в помещениях, определенных местными исполнительными органами.

Главный санитарный врач региона и на транспорте вправе принимать решение о карантинизации пассажиров, прибывших из-за рубежа, с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в регионе и мире.

Сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Казахстане, и члены их семей, прибывающие из-за рубежа, подлежат лабораторному обследованию на COVID-19 и самоизоляции на дому в течение 14 суток.

Экипажи авиакомпаний, члены локомотивных бригад подлежат медицинскому наблюдению по месту проживания или пребывания путем обзвона.

Лица, прибывшие из стран ЕАЭС и Узбекистана через пункты пропуска через госграницу Казахстана на железнодорожном транспорте и автопереходах, подлежат лабораторному обследованию на COVID-19 и самоизоляции на дому в течение 12 суток.

Лица, связанные с перевозочной деятельностью на железнодорожном, морском транспорте, и водители, осуществляющие международные автомобильные перевозки грузов, а также транзитные водители подлежат лабораторному обследованию на COVID-19 в местах пересечения границы.

Лица, работающие вахтовым методом, демобилизованные с объектов ТОО «Тенгизшевройл» по месту прибытия подлежат изоляции в карантинном стационаре для проведения лабораторного обследования на COVID-19 до двух суток, лица с отрицательным результатом на COVID-19 изолируются на дому в течение 12 суток.