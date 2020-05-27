Президент поручил повысить зарплаты медикам

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству повысить зарплаты медиков, передает МИА «Казинформ».

«Пандемия коронавируса стала большим испытанием для системы здравоохранения во всем мире. Это эпидемия выявила вопросы нехватки профессиональных врачей в нашей стране. Этому причиной явилась низкая зарплата, низкий уровень престижа этой профессии и незащищенность прав медиков», — отметил Касым-Жомарт Токаев, выступая на третьем заседании Национального совета общественного доверия.

Глава государства добавил, что на сегодня среди различных сфер экономики самую низкую зарплату получают врачи.

«Правительству поручаю с этого года начать периодичное повышение зарплаты врачей. Их зарплата должна быть выше в 2,5 раза средней зарплаты в нашей экономике. Этих показателей мы должны достичь к 2023 году», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня в онлайн-формате проходит третье заседание Национального совета общественного доверия началось под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева. По предложению членов Нацсовета, повестка предстоящего заседания посвящена развитию человеческого капитала, в частности вопросам развития сферы образования.