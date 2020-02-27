Премьер-Министр поддержал инициативу по подготовке кадров для рыбной отрасли ​

В ходе визита Премьер-Министра РК Аскара Мамина в Атыраускую область в Центре развития и коммуникации им.Н.Балгимбаева состоялось совещание по вопросам развития рыбного хозяйства Казахстана.

В ходе визита в высшее учебное заведение ректор Атырауского университета нефти и газа им.С.Утебаева Гульзада Шакуликова обсудила с главой Правительства вопросы подготовки кадров по специальности «Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство».

Премьер-Министр Аскар Мамин дал поручение министру экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзуму Мирзагалиеву поддержать инициативу ВУЗа и оказать содействие в подготовке необходимых как для региона, в частности, так и для страны в целом, кадров для рыбного отрасли.

Гульзада Шакуликова уточнила, что по специальности «Ихтиология, промышленное рыболовство и рыбохозяйство» подготовка кадров ведется с 2001 года. По специальности «Рыбное хозяйство» начали обучать с 2004 года.

Напомним, в Атырауской области действует 18 производственных кооперативов по вылову рыбы. В прошлом году региону была выделена квота на вылов 15 464 тонн рыбы. Квота была освоена на 84,7%. Вопрос подготовки кадров рыбной отрасли в регионе сегодня стоит остро.