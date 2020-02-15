Пожар в многоэтажке. Есть вопросы

В Атырау ликвидировали пожар в пятиэтажном доме. Идет разбор конструкций и проливка здания.

«15 февраля в 16:22 местного времени на пульт «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по улице Утемисова. К моменту прибытия первых пожарных расчетов происходило горение кровли жилого дома по всей площади. Первоначальными действиями пожарных обеспечена эвакуация30 жильцов с верхнего этажа дома. В 18:18 пожар на площади 600 кв.м. был локализован, а в 18.28 ликвидирован. В данное время идет разбор конструкций, проливка здания. В ликвидации пожара задействовано 47 человек личного состава и 15 единиц пожарной техники ДЧС. Сотрудники полиции оцепили территорию дома», — сообщил заместитель начальника ДЧС Атырауской области Рашид Блялов.

Крыша здания сгорела полностью. По словам жителей дома, пожар начался из одной из квартир на пятом этаже дома и перекинулся на кровлю. Деревянные конструкции которой во время недавно проведенной модернизации дома, получается, не были обработаны противопожарным составом. Немало у жителей дома претензий и к пожарным, которые не смогли локализовать огонь вовремя, дав ему распространиться по всей площади дома.

Виктор Сутягин