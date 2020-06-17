Пожар в Атырау: 63 эвакуированных и одна спасённая

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«16 июля вечером  в квартире 5-ти этажного жилого дома по улице 8 марта города Атырау из-за замыкания загорелась сплит -система. С неё огонь перекинулся на мебель. На диспетчерский пульт вызов поступил в 20:04.

Приехавшие на вызов пожарные обнаружили, что входная дверь квартиры заперта. Было принято решение ликвидировать пожар через балкон квартиры. В ней оказалась потерявшая сознание хозяйка, 1943 года рождения. Благодаря слаженным действиям пожарных, она была эвакуирована  и передана сотрудникам скорой помощи.  Женщина была госпитализирована с отравлением угарным газом», — сообщает пресс-служба ДЧС региона.

Информируя, что в процессе тушения возгорания из подъезда было эвакуировано 63 человека, из них 7 детей. В 20:28 пожар был полностью ликвидирован.

Виктор Сутягин

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