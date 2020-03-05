Пожар на Тенгизском месторождении (+видео)

Новости, Происшествия

Сегодня на территории Тенгизского месторождения, разрабатываемого ТОО «Тенгизшевройл» в Атырауской области, произошел пожар.

Как сообщили в пресс-службе ТОО «Тенгизшевройл», пожар вспыхнул  на территории Завода третьего поколения  месторождения.  5-го марта около 16:00 на пульт аварийного оператора ТШО поступило сообщение о возгорании емкости на территории строительной площадки Установки закачки сырого газа в пласт. На место незамедлительно были  направлены расчеты пожарно-аварийной службы ТШО. Спустя полтора часа пожар был полностью ликвидирован. Никто из персонала не пострадал», — сообщает пресс-служба ТОО «Тенгизшевройл».

Причины возгорания выясняются.

Виктор Сутягин

Administrator

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