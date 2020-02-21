Пожар на бывшем химзаводе потушен

«Пожар произошел в двухэтажном здании не работающего химического завода. Впоследствии здесь был расположен цех по производству полиэтиленовых пакетов, принадлежащий ТОО «Индустриальный парк Мангистау». Произошло возгорание отходов целлофана на площади 350 метров при общей площади здания цеха в 6 тысквадратных метров. На место тушения пожара выезжали два расчета. Огонь локализован и потушен. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе департамента по ЧС области.

Проинформировав, что причины пожара устанавливаются.

Марина Куанышева