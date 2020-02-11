После аварии на Черной речке гибнет рыба (+ видео)

В социальных сетях распространяются фото и видео, на которых под тонким льдом видна всплывшая рыба, которая медленно передвигается не уходя на глубину. Есть уже и мертвая рыба. Происходит эта на Черной речке в районе, где ночью была авария на канализационном коллекторе «Атырау облысы су арнасы».

Наш внештатный автор Фархад Махмудулы, побывавший сегодня на месте вчерашней аварии, подтвердил сообщения. Сняв на видео происходящее в районе прорыва канализационного коллектора.

Напомним, вчера днем началась утечка в канализационном коллекторе, через которую все стоки правобережья поступают на поля испарения. Авария была устранена в 24.00 часов.

— Стоки постепенно распространяются по каналу, уже около 500 метров прошли. Рыба гибнет. Сколько ее подо льдом сказать трудно, — говорит Фархад Махмудулы.

Мы связались с руководителем департамента экологии Атырауской области Абаем Сафиным по происходящей на Черной речке ситуации. Главный эколог поблагодарил за сообщение, сказав, что «Атырау обласы су арнасы» по закону должны были сообщить об аварии в течение двух часов, чего сделано не было. Теперь территория будет обследована, образцы погибшей рыбы отправят в лабораторию.

Алма ТУРГАНОВА