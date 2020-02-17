Попавший на видео бегающий водитель арестован на 10 суток (+видео)

«15 февраля на улице Крупской областного центра экипаж патрульной полиции заметил автомашину КамАЗ, водитель которой нарушил ПДД. Проигнорировав требования патрульного экипажа, водитель пытался скрыться. Однако был задержан и доставлен в УП города Атырау. На видео, сделанным одним из очевидцев, видно, как водитель пытается сбросить полицейского. Как выяснилось, водитель управлял машиной будучи лишенным прав, а также без страхового полиса. Водитель привлечен к ответственности по статьям 667, 612 и 230 КоАП РК. Решением административного специализированного суда он арестован на 10 суток», — сообщает пресс-служба ДП области.

Виктор Бакурский

Видео очевидца