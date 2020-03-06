Попавшего в септик ребенка 5 часов спасали врачи в Атырау

Трагедия произошла в Макатском районе. Мальчик упал в канализационный колодец, расположенный во дворе частного дома.

По словам заместителя главного врача по лечебной части областной станции скорой медицинской помощи Наргиз Баймолдаевой, родители рассказали, как их сын, придя из детского сада,играл во дворе. Когда он во время не вернулся домой, родители забеспокоились и стали искать ребенка.

— Они обнаружили открытую крышку канализации и заглянули туда. К этому времени тело мальчика уже плыло на поверхности воды, — рассказывает Наргиз Баймолдаева. — Отец самостоятельно извлек малыша и попытался привести его в чувства, однако попытки были тщетны.

Родители вызвали скорую.

Медицинская помощь подоспела своевременно. Фельдшеры Дарига Кузембева и Маржан Арызгулова сразу же принялись реанимировать мальчика. После необходимых мероприятий им все-таки удалось восстановить дыхание. Они доставили пострадавшего в районную больницу, где срочно была проведена госпитализация малыша в реанимационное отделение. Целых пять часов за его жизнь боролась бригада медиков. Мальчик пришел в себя. Каждый из врачей достоин того, чтобы назвать их имена — реаниматолог Жалгас Рустембеков, хирург Асулан Абдирахманов, заместитель главного врача райбольницы Рысгуль Тайшекенова. Благодаря усилиям всего медицинского персонала врачам удалось спасти жизнь еще одного ребенка. На данный момент состояние мальчугана стабильно-тяжелое, однако его жизни ничего уже не угрожает.

Динара Канбетова