Половину заключенных в Атырау обеспечили оплачиваемой работой

Новости, Суд

«Если говорить точнее, что это 67,5 процента от общего числа осужденных, отбывающих срок в исправительных учреждениях Атырауской области. В настоящее отбывающих назначенное судом наказание 452 человека.  Из них годными к труду признаны 256  осужденных. Так, в учреждении УГ-157/9, где общий режим,  открыты производство бордюров и брусчатки, цех по изготовлению кирпичей, столярный цех, пекарня. В учреждении УГ-157/11 –это женская колония,  в настоящее время трудоустроено в швейном цехе 19 осужденных, пекарне -3 и  в швейном цехе-16человек», — рассказала  главный специалист отдела трудоустройства осужденных ДУИС по Атырауской области Жангуль Утаралиева.

Проинеформировав, что средняя зарплата за колючей проволокой составляет 40 тысяч тенге.

Виктор Бакурский

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