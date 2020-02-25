Полицейские накрыли наркопритон в Атырау

Притон выявлен в одной из двухэтажек спального района города.

На видео, распространенное пресс-службой департамента полиции, сотрудники СОБР, вышибают входную дверь притона. Выявлена крупная партия наркотических веществ, а также коробка медицинских шприцов.

Обнаруженная жидкость по заключению экспертизы является экстрационным опием.

Задержанные привлекаются к уголовной ответственности по ст. 296 ч. 4 УК РК. («Незаконное обращение, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ»). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

В прошлом году полиция Атырау выявила 142 правонарушений связанных с незаконным оборотом наркотических веществ. Изъято более 13 кг наркотической продукции.



Марина КУАНЫШЕВА