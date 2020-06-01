Поезда начали курсировать в Казахстане

С 1 июня в Казахстане возобновили движение пассажирских поездов. На вокзалы пускают только при наличии билетов и масок. Если в вагоне обнаружат больного коронавирусом, то его изолируют в отдельное купе, передаетSputnik Казахстан.

Пассажирское сообщение между регионами приостановили 31 марта. В первый день лета после длительного перерыва колеса вагонов застучали вновь. Пассажиры в масках спешат зайти в купе, для провожающих двери пока остаются закрытыми. Так коронавирус повлиял на работу вокзалов по всей стране.

По рассадке в поезде ограничений нет, но передвигаться из одного вагона в другой нельзя.

«Если чай будут пить, каждый будет сидеть на расстоянии друг от друга», — поделилась со Sputnik Казахстан проводница Бахыт Бекхожина.

Если в вагоне окажется больной коронавирусом, его изолируют в отдельное купе, отметил заместитель гендиректора по операционным вопросам АО «Пассажирские перевозки» Йорг Бесвер.

«Есть алгоритм действий при выявлении симптомов коронавируса. Человек будет изолирован до следующей станции, где его будет встречать “скорая помощь”. Вагон будет дезинфицирован», — сказал Бесвер.

На первом этапе курсируют 54 пар поездов. На втором этапе с 10 июня планируется запустить 39 пар поездов.

На третьем этапе — по мере стабилизации ситуации с распространением коронавируса в регионах, а также после согласования с соседними странами запланировано возобновление курсирования 15 пар международных поездов.