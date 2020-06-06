Подробности о заразившихся COVID-19 сообщили в Атырау

В Атырауской области за прошедшие сутки выявлено 11 человек, заразившихся коронавирусом.

Из заразившихся COVID-19 — четверо сотрудников подрядных организации на Тенгизе. Они были в контакте с заразившимся коронавирусной инфекцией больным и при выезде с Тенгизского месторождения прошли скрининг.

Пять случаев зарегистрировано в городе Атырау. Из них трое инфицированных самостоятельно обратились за медицинской помощью с симптомами ОРВИ, а двое были в контакте с инфицированным лицом.​ ​ Еще двое — жители города Кульсары Жылойского района, также имевшие контакт с ранее выявленным инфицированным.

В очагах болезней проводятся работы по эпидемиологическому исследованию и дезинфекция, выявляются лица, находившиеся в контакте с выявленными больными.