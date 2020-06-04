Подробности о вылечившихся от коронавируса рассказали в Атырау

От коронавирусной инфекции в Атырау вылечились 74 человека.

Число вылеченных от Covid-19 в регионе достигло 606 человек, передаёт пресс-служба акимата области.

«За последние сутки от коронавирусной инфекции в Атырау вылечились 74 человека. Из них 7 — женщины и 67 мужчины. 73 – это работники Тенгизского месторождения. Еще один — житель Жылыойского района. На данный момент все вылечившиеся пациенты чувствуют себя хорошо. Повторные тесты на Covid-19 показали отрицательный результат»,- рассказали в пресс-службе акимата Атырауской области.

Таким образом, общее число вылеченных от коронавирусной инфекции в Атырауской области достигло 606 человек.