Подробности о 21 заболевшем коронавирусом

2 зараженных являются сотрудники подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении. Это мужчина 1990 года рождения и женщина 1970 года рождения. У них COVID-19 выявлен при прохождении скрининга.

Еще 10 зараженных являются жителями города Атырау. Пятеро из них женщины 1961, 1963, 1982, 1970, 1973 года рождения, остальные мужчины 1978, 1981, 1970, 1975, 1957 года рождения. Один из них обследован как контактное лицо , шестеро выявлены при прохождении скрининга, а остальные обратились за медицинской помощью в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ.

Еще 6 заболевших — это жители Жылыойского района. Из них четверо женщин 1969, 1963, 1987, 1980, года рождения и двое мужчин 1962, 1982 года рождения. Все они обратились за медицинской помощью в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ. А также наличие вируса подтвердилось у жителей Индерского района 1970, 1982, 1981 года рождения. Двое из них выявлены при прохождение скрининга , а одна была обследована как контактное лицо.

В настоящее время все госпитализированы в инфекционную больницу. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, все они будут взяты под медицинское наблюдение.

В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

По состоянию на 17.06.2020 года в регионе выявлено 1362 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровевших — 1000.