Почти полторы тысячи детей за 3 года не прошли вакцинацию из-за отказа родителей

В 2017 году число отказников составило 484 человека, в 2018 году- 502, в 2019 – 509. Ими оказались родители детей до одного года. Наибольшее число отказов зарегистрировано в городе – 1063 ребенка, в Жылыойском районе – 151 и в Курмангазинском – 105.

В нашей стране ребенок с рождения и до 16 лет может получить до 13 прививок от разных заболеваний: от кори, краснухи, паротита, гепатитов, туберкулеза. Однако возможности бесплатной вакцинации люди используют далеко не все. Если ранее от прививок отказывались люди по религиозным убеждениям, то сейчас это уже оказывается не основная причина.

«Родители по личным или религиозным убеждениям не прививают своих детей, хотя эти дети представляют угрозу для тех, кому прививки по состоянию здоровья противопоказаны. Мы призываем родителей прислушиваться к словам медицинских специалистов, нежели черпать информацию о вакцинации из просторов Интернета. После разъяснительных работ в прошлом году нам удалось иммунизировать 97 детей» — рассказал заместитель руководителя областного департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Амантай Жумагалиев.

Динара КАНБЕТОВА