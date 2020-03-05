Почему в Казахстане невозможно скрыть больного коронавирусом

Глава Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава Людмила Бюрабековарассказала, почему в Казахстане невозможно скрытно лечить зараженных коронавирусом, передает Tengrinews.kz.

«Само по себе заболевание протекает от легких форм до тяжелых осложнений у возрастной группы, где есть сопутствующие заболевания. Скрыть его практически невозможно. Те пассажиры, которые сейчас находятся на карантине, с японского лайнера, у них есть доступ к телефону, соцсетям, есть Интернет. Они в онлайн-режиме свою информацию передают и родственникам, и подписчикам. Скрыть от пациента, что он болен, невозможно. Информационное пространство полностью открыто», — рассказала Бюрабекова.

Кроме того, по ее словам, такие пациенты заметят разительное отличие в лечении коронавируса и осложненного гриппа.

К примеру, пациенты, прибывшие из Китая и с японского лайнера Diamond Princess, которые сейчас находятся на карантине в медучреждениях Казахстана, видят врачей и медперсонал в защитных костюмах. Медицинские работники смогут подходить к таким пациентам без защитных костюмов только после того, как 14-дневный карантин завершится и ни у кого не будет выявлен коронавирус.

Если же у кого-либо из пациентов выявят коронавирус, то его госпитализацию продолжат, и медицинские работники также будут взаимодействовать с таким пациентом в защитных костюмах.

Бюрабекова подтвердила, что у части граждан, госпитализированных с подозрением на коронавирус, выявили грипп с осложнением. Их госпитализировали, но так как лечили от гриппа, врачи не использовали защитные костюмы при взаимодействии с такими пациентами.

«В целом противовирусная терапия не отличается, но если при коронавирусе будут тяжелые осложнения, то в Китае применяли препараты другие, более серьезные. Мы тоже запас их уже приобрели, они у нас есть», — отметила Бюрабекова.

Тем не менее, по ее словам, в применении этих препаратов пока необходимости нет, так как в Казахстане случаев коронавируса не зарегистрировано.