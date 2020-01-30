Ожидается снижение добычи нефти на Тенгизе

Добыча углеводородов на месторождении Тенгиз в 2020 году снизится на 1,3 млн тонн, но общий объем производства нефти и конденсата в Казахстане останется на уровне прошлого года благодаря росту показателей на месторождениях Кашаган и Карачаганак, пишет Argus со ссылкой на прогноз министерства энергетики.

Производство на Тенгизе в текущем году ожидается на уровне 28,5 млн. т по сравнению с 29,8 млн. т – годом ранее. Тем временем добыча нефти и конденсата на Карачаганаке может увеличиться на 400 тыс. т по сравнению с 2019 г., до 11,7 млн т, а производство на Кашагане должно повыситься на 1,4 млн т, до 15,5 млн т.

На каждом из этих месторождений в текущем году запланированы профилактические ремонты. Ремонт мощностей на Кашагане предполагается осуществить в два этапа: 16—23 июня и 18 августа — 5 ноября. Профилактические работы на Тенгизе предусмотрены в период 1 августа — 15 сентября, а на Карачаганаке – с 15 сентября по 9 октября, по данным Минэнерго.

Тенгиз, Кашаган и Карачаганак суммарно обеспечивают около 60% всей добычи жидких углеводородов в Казахстане, и ремонт на любом из этих месторождений, как правило, приводит к заметному уменьшению производства нефти и конденсата в стране.

«Все ремонтные работы будут проводиться без остановки производства», – сообщил представитель министерства.