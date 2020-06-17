От коронавируса вылечились ещё девять человек

Медицина, Новости


В Атырау от коронавируса вылечились девять человек. Общее число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 994 человек, передаёт управление  здравоохранения Атырауской области. 

«Контрольные тесты на Covid-19 показали отрицательный результат у пяти рабочих Тенгизского месторождения, двух жителей города Атырау, а также у двух жителей Жылыойского и Курмангазинского районов. Это то е мужчин и шесть женщин. Они были выписаны из инфекционного стационара, на данный момент  их состояние не вызывает опасений»,- рассказали  в пресс- службе. 

Таким образом, число выздоровевших от коронавирусной инфекции в регионе достигло 994 человек.

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