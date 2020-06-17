От коронавируса вылечились ещё девять человек



В Атырау от коронавируса вылечились девять человек. Общее число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 994 человек, передаёт управление здравоохранения Атырауской области.

«Контрольные тесты на Covid-19 показали отрицательный результат у пяти рабочих Тенгизского месторождения, двух жителей города Атырау, а также у двух жителей Жылыойского и Курмангазинского районов. Это то е мужчин и шесть женщин. Они были выписаны из инфекционного стационара, на данный момент их состояние не вызывает опасений»,- рассказали в пресс- службе.

Таким образом, число выздоровевших от коронавирусной инфекции в регионе достигло 994 человек.