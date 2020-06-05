От Covid-19 вылечился 31 сотрудник Тенгиза

Общее число избавившихся от Covid-19 в регионе достигло 637 человек, передаёт пресс-служба акимата Атырауской области.

«За последние сутки от коронавирусной инфекции в Атырау вылечился 31 человек. Из них 5 – женщины и 26 – мужчины. Все они являются работниками Тенгизского месторождения. На данный момент все пациенты чувствуют себя хорошо. Повторные тесты на Covid-19 показали отрицательный результат»,- рассказали в пресс-службе акимата Атырауской области.

Таким образом, общее число вылеченных от коронавирусной инфекции в Атырауской области достигло 637 человек.