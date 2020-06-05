От Covid-19 вылечился 31 сотрудник Тенгиза

Нефть-Газ, Новости

Общее число избавившихся от Covid-19 в регионе достигло 637 человек, передаёт пресс-служба акимата Атырауской области. 

«За последние сутки от коронавирусной инфекции в Атырау вылечился 31 человек. Из них 5 – женщины и 26 – мужчины.  Все они являются  работниками  Тенгизского месторождения. На данный момент все пациенты чувствуют себя хорошо. Повторные тесты на  Covid-19 показали отрицательный результат»,- рассказали  в пресс-службе акимата Атырауской области.

Таким образом, общее число вылеченных от коронавирусной инфекции в Атырауской области достигло 637 человек.

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