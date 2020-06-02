Осудили женщину выбросившую собаку из окна

Жительница Петропавловска осуждена за жестокое обращение с животным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.



Факт жестокого обращения с животным произошел в Петропавловске 29 апреля. 45-летняя горожанка сбросила собаку с четвертого этажа. Об этом факте полицейским стало известно от жителей дома по улице Хименко. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили умирающего домашнего питомца под окнами многоэтажки. К сожалению, несмотря на усилия ветеринаров, спасти спаниеля не удалось. Этот факт был внесен в единый реестр досудебных расследований по статье 316 УК РК «Жестокое обращение с животными». Установлено, что женщина, хозяйка собаки, находилась в алкогольном опьянении.



– 1 июня судом города Петропавловска ей назначено наказание в виде штрафа 10 месячных расчетных показателей, это более 27 тысяч тенге. В случае неуплаты штрафа в течение месяца с момента вступления в законную силу приговора, штраф будет заменен на общественные работы либо арест, – рассказал заместитель начальника ДП СКО Енбек Сембин.

Ранее сообщалось о задержании в Атырау двух мужчин за жестокое обращение с животными.