Определите свой статус в системе ОСМС до 31 марта

Напомним, до 1 апреля все жители страны считаются условно застрахованными. В этот период они могут беспрепятственно получать медицинские услуги, которые полагаются им в рамках пакета ГОБМП и пакета ОСМС. Однако после завершения льготного периода незастрахованные пациенты будут продолжать получать медицинскую помощь, которая предусмотрена только в рамках ГОБМП, остальные услуги – на платной основе. Поэтому гражданам необходимо определиться со своим статусом застрахованности и стать участником обязательного социального медицинского страхования до 31 марта.

Кроме того, как известно в этом году изменилась схема оплаты за такие услуги, как МРТ, КТ и стоматология. Если раньше выплаты производились напрямую клиникам, оказывающим консультативно-диагностические услуги, то сейчас она происходит через поликлиники. Для этого заключаются дополнительные договоры соисполнения.

— КТ, МРТ, ПЦР и ИФА-анализы, которые ранее оказывались только льготным категориям, сейчас стали доступны и для граждан в системе ОСМС, — говорит директор Атырауского филиала «ФОМС» Сабит Куралбек.

— Если до внедрения страхования пациенты получали эти услуги только в клиниках по прикреплению, то сейчас у них есть возможность пройти услуги в любой организации по стране. То есть согласно понятию «деньги идут за пациентом». Например, атырауские пациенты в январе текущего года смогли получить стоматологические услуги в клиниках Мангыстауской, Актюбинской, Жамбылской, Павлодарской областей и в городах Нур-Султане и Шымкенте. В Атырауской области в рамках ОСМС работают 13 частных стоматологических клиник и одна государственная.

В стране действует единый контакт–центр Фонда социального медицинского страхования 1406, который работает в режиме круглосуточно, без выходных. Кроме того, в этом году заработало новое мобильное приложение Qoldau-24/7. По ним можно получить ответы на интересующие вас вопросы, узнать свой статус, дать оценку медицинской организации, которая вас обслужила, а также оставлять комментарии, жалобы и предложения.

Динара КАНБЕТОВА