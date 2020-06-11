Обнаружено тело пропавшего мальчика

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11 июня  2020 года    в посёлке Еркинкала-2 проводились поиски несовершеннолетнего 2009 года рождения, который  10 июня примерно в 18:00 вышел покататься на велосипеде и пропал без вести.

Были обследованы все окрестности района, проведены опросы местных жителей.

Утром того же дня кинологическим расчётом был найден велосипед и вещи мальчика на побережье реки Урал.

В 8:10 сотрудниками Оперативно-спасательного отряда»  ДЧС Атырауской области тело утонувшего было извлечено из воды в необорудованном для купания месте.

ДЧС Атырауской области предупреждает! Родители! Никогда не оставляйте детей без присмотра! Не отпускайте их на водоёмы без сопровождения взрослых.

Группа внутренних и внешних коммуникаций

ДЧС Атырауской области

Administrator

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