О ввозе и вывозе в Казахстан транспортных средств, зарегистрированных в государствах-членах ЕАЭС

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1 «В отношении автотранспортных средств, ввезенных гражданами Республики Казахстан из государств-членов Евразийского экономического союза в Республику Казахстан до 1 февраля 2020 года, плата вносится до 1 марта 2021 года.». 2. Министерству внутренних дел Республики Казахстан до 1 марта 2020 года в установленном законодательством порядке принять меры по: 1) регистрации автотранспортных средств, ввезенных до 1 февраля 2020 года гражданами Республики Казахстан из государств-членов Евразийского экономического союза в Республику Казахстан, соответствующих требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности колесных транспортных средств». 2) установлению срока действия свидетельства о регистрации указанной категории автотранспортных средств до 1 марта 2021 года; 3) направлению в Министерство финансов Республики Казахстан информации по регистрации автотранспортных средств, ввезенных до 1 февраля 2020 года гражданами Республики Казахстан из государств-членов Евразийского экономического союза в Республику Казахстан.

Напомним, Глава государства Касым-ЖомартТокаев, выступая 24 января на расширенном заседании Правительства, отметил, что в стране есть проблема с автомобилями, ввезенными из стран Евразийского экономического союза, которые своевременно не поставлены на регистрационный учет. Президент РК дал поручение Генпрокуратуре — дать правовую оценку сложившейся ситуации. Для разрешения данной проблемы Правительству в месячный срок в разовом порядке следует обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами Казахстана из стран ЕАЭС для личного пользования. Президент пояснил, что регистрация на эти автомобили будет действовать до 1 марта 2021 года. До 1 марта 2021 года автовладельцы должны уплатить таможенные пошлины и утилизационный сбор с постановкой авто на постоянный учет, либо вывезти его из страны, либо осуществить иные, незапрещенные законодательством меры. Глава государства поручил Правительству прекратить незаконный ввоз автомобилей из других стран.