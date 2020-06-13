О текущей ситуации на Тенгизе рассказали в ТШО

ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ продолжает реагировать на обстоятельства, вызванные глобальной пандемией COVID-19 как на Тенгизском месторождении, так и в других локациях.

По состоянию на 11 июня 2020 г. среди сотрудников ТШО зарегистрировано 62 случаязаражения, в то время как среди работников подрядных организаций – 1086 случаев заражения. Общее количество работников, выписанных из больниц с подтверждёнными отрицательными результатами ПЦР-анализа, составило 728 человек. Мы желаем скорейшего выздоровления и благополучного возвращения на работу всем работникам, получающим лечение.

Как только глобальная пандемия достигла границ Республики Казахстан, компания ТШО приняла своевременные, целесообразные и упреждающие меры для сведения к минимуму риск воздействия COVID-19 на персонал и основную производственную деятельность предприятия. С марта по май, ТШО временно вернул около 26 000 человек домой к их семьям, что помогло уменьшить численность находящегося на производственных объектах персонала и повысить эффективность мер социального дистанцированияи изоляции. Помимо этого, компания внедрила стратегию рассредоточения персонала, предусматривающую создание отдельных групп работников, которые не находятся вместе в местах проживания, в транспортных средствах и на рабочих местах. Мы также увеличили количество проводимых ПЦР-анализов с целью раннего выявления носителей вируса и круга потенциальных контактов для обеспечения своевременной изоляции и оказания медицинской помощи. На сегодняшний день было проведено 18 000 ПЦР-тестов среди персонала Тенгизскогоместорождения.

ТШО в соответствии с указаниями местных органов власти и требований законодательства РК, внедрил жёсткие процедуры, предусматривающие пребывание в изоляции, социальное дистанцирование, ношение масок и следование правилам личной гигиены, которые обязательны для всех, кто находится в Тенгизе. Компания ожидает, что все подрядные организации и их персонал будут неукоснительно выполнять все требования данных процедур.

Все эти меры сохраняются для защиты здоровья и обеспечения безопасности оставшегося персонала для обеспечения безопасного производства и реализации основных проектов ТШО.

В настоящее время производственная деятельность ТШО осуществляется без перебоев. Показатель хода выполнения проекта ПБР-ПУУД составляет 77%, и мы принимаем действия, направленные на безопасное выполнение основных работ «критического пути» реализации проекта. Работы по изготовлению модулей и их отгрузка с производственной площадки ведутся согласно графику. Работы по обратной сборке модулей в Тенгизе выполняются запланированными темпами.

В настоящее время ТШО в тесном сотрудничестве с государственными органами РК разрабатывает план безопасного осуществления перевахтовкиперсонала, чья вахта была продлена на Тенгизскомместорождении. Перевахтовка будет осуществляться поэтапно и организованно. Перед вывозом персонала или его завозом на Тенгиз будут выполнены все требования государственных органов РК в части изоляции и проведения ПЦР-анализов.

ТШО остается неотъемлемой частью местного сообщества. В период с начала пандемии, в целях поддержки борьбы с распространением COVID-19 в регионе, компания оснастила необходимым медицинским оборудованием и средствами местные учреждения здравоохранения. Общая стоимость безвозмездно оказанной помощи превысила 4,6 миллиона долларов США.