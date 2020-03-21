О состоянии прибывших из ОАЭ туристов рассказали в Атырау

«Сегодня в аэропорт Атырау прибыл чартерный рейс из Объединенных Арабских Эмиратов. На нем прибыли 126 туристов, находившихся на отдыхе в этой стране. Все они казахстанцы. 106 человек – жители Атырауской области, 20 человек наши соседи из Мангистауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областей. В аэропорту прибывших встретили санитарные врачи. У всех была замерена температура. Повышенная температура ни у кого из прибывших не зафиксирована, жалоб на недомогание тоже не было. Атыраусцы были отпущены по домам. 14 дней за ними будут наблюдапть медики по месту жительства. У туристов из соседних областей были взяты данные о их месте проживания и контактные телефоны. Эти сведения мы передадим коллегам», — сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Напомним, в какие города РК будут возвращены казахстанские туристы из-за рубежа рассказал на брифинге в СЦК и.о. председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК Дастан Рыспеков. «У нас с 18 по 23 марта предусмотрено порядка 19-ти рейсов, ситуация может измениться. На сегодня уже порядка 14 чартерных рейсов было организовано, в результате чего вывезено 2818 наших казахстанских туристов», — сказал Дастан Рыспеков.

По его словам, чартерные рейсы организовываются как в города Нур-Султан и Алматы, так и в другие .

«К примеру, на сегодня уже организованы чартерные рейсы из Египта и ОАЭ в Атырау и Костанай, у нас есть рейсы в Актобе», — уточнил Дастан Рыспеков.

Виктор Сутягин