О ситуации по коронавирусу в Атырау

С 1 по 12 февраля в Атырау из Китая на самолетах прибыли двенадцать студентов- граждан Республики Казахстан и двое граждан Китая. Один гражданин Китая приехал в командировку на несколько месяцев, другой на работу в одной из компаний региона по договору.

Все прибывшие из Поднебесной взяты на контроль сотрудниками департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте.

— Мы их (авиапассажиров — примечание автора) встречали. Сейчас студенты на каникулах, они взяты на 14-дневный контроль эпидемиологической службой. И еще на контроле двое граждан Китая. Они прошли проверку также в аэропорту в Москве, температуры не зафиксировано. С ними провели беседу, все необходимые сведения и анкету о контактных данных, маршруте передвижения передали также в ведение эпидслужбы, — проинформировала главный специалист отдела санитарно-карантинного контроля Айнагуль Орынбасова.

Каждую неделю в Атырау прибывает 8 международных рейсов, в том числе 4 из Амстердама, по 2 из Стамбула и Франкфурта-на-Майне. При проверке людей, прибывших на самолетах международных рейсов, с повышенной температурой никого не было.

Врачи просят принимать профилактические меры. Измерять температуру тела не менее двух раз в день ежедневно. Проветривать помещения не менее двух раз каждый день, и регулярно проводить влажную уборку. Часто мыть руки с мылом. Использовать отдельные посуду и средства личной гигиены.

Людям с температурой нельзя посещать общественные места и следует своевременно обращаться за медицинской помощью.

По телефону 1406 сообщать о подозрительных случаях и недостающей медицинской помощи.

Светлана НОВАК