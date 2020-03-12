О пьянке и домогательствах в полиции: начнется проверка

В социальных сетях появилось обращение сотрудницы департамента полиции по Атырауской области Д.К. к министру МВД Ерлану Тургумбаеву.

нем девушка пишет, что устроилась на работу полицию летом 2019 года, ее распределили в приемную одного из заместителей начальника департамента полиции полковника О. Девушка описывает своего руководителя не с лучшей стороны. По ее словам, в конце рабочей недели полковник постоянно распивал в рабочем кабинете алкогольные напитки вместе со своими подчиненными С. и И., сквернословил, вел себя аморально. По словам девушки, нередко домогался до нее.

Д.К. была принята на работу как технический работник для уборки помещений, хотя выполняла работу секретаря приемной. По ее словам, на руках она никаких договоров, должностных обязанностей не имеет. 6 марта девушка была уволена с работы по неизвестным для нее причинам.

Д.К. просит руководство МВД защитить ее честь и достоинство, ее конституционные права как гражданина Казахстана.

Пресс-служба департамента полиции Атырауской области подтвердила данное обращение в социальных сетях.

О том, будет ли проводиться проверка со стороны служба собственной безопасности департамента полиции, в пресс-службе пообещали сообщить позднее.

Марина КУАНЫШЕВА