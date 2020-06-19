О правилах перевахтовки на Тенгизе

О правилах перевахтовки на Тенгизскомнефтегазовом месторождении сообщил главный санврач Жылыойского района.

В постановлении «О введении дополнительных ограничительных мер на территории Тенгиза» главный санитарный врач района расписал правила, по которым будет проходить перевахтовка.

«Работник, планирующий выезд на вахтовую смену, за счет работодателя проходит контрольное обследование, а также за 5 дней до выезда на вахту лабораторное обследование на COVID-19. Организовывается централизованная доставка вахтовых работников до Атырау и на Тенгиз. По приезде в Атырау или на Тенгиз в течение 4-х дней проводится самоизоляция (в Атырау или на Тенгизе). На 4-й день проводится лабораторное обследование (ПЦР-тест). На 5-й день в случае отрицательного результата работник допускается к работе, а в случае положительного результата применяется процедура по его дальнейшей изоляции и оказанию врачебной помощи», — говорится в постановлении главного санврача Жыоыйойского района, на территории которого находится Тенгизское нефтегазовое месторождение.