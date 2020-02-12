О погоде на 12 февраля рассказали синоптики

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на юге, юго-западе республики ожидаются осадки (дождь, снег), местами сильные, в центре, на востоке и северо-западе — небольшой снег, север и запад находятся под влиянием отрога антициклона — погода без осадков. Местами ожидаются гололед, туман, метель, усиление ветра, в Жамбылской области до 30 м/с и более. В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег), местами туман, гололед, низовая метель, усиление ветра, местами 15-20, днем порывы 23-28, на юго-западе области 30 м/с и более. В Туркестанской области днем местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), местами — туман, гололед, усиление ветра, местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 24-29 м/с. В Кызылординской области днем местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), метель, усиление ветра 15-20 м/с, местами — туман, гололед. В Восточно-Казахстанской области ночью местами ожидается туман, днем местами – низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, днем усиление ветра в районе Жаланашколя 15-20 м/с. В Костанайской области местами ожидаются туман, усиление ветра 18 м/с. В Карагандинской области местами ожидается туман, днем усиление ветра 18 м/с. В Атырауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман.