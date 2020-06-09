О новых случаях заражения коронавирусом в Атырау и районах

Медицина, Новости

О новых случаях заражения коронавирусом с симптомами сообщили в Атырауской области, передаёт пресс-служба областного акимата. 

«Трое зараженных  являются сотрудниками подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении. Это мужчины 1980, 1998 и 1989 года рождения. Двое из них были в контакте с заразившимся коронавирусной инфекцией, а один выявлен при прохождении скрининга. Ещё трое инфицированных —  жители города Атырау 1955, 1998, 1990 года рождения. У них лабораторные анализы были отобраны по эпидемиологическим показаниям. И двое — жители Жылыойского района 1992, 1988 года рождения, у них ПЦР анализы были взяты в связи с  контактом с ранее заболевшим.  А также житель Курмангазинского района 1987 года рождения. Он обратился в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ. Выявляются лица, контактировавшие  с больными, все они будут взяты  под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы»,- сообщает пресс- служба. 

Информируя, что всего в регионе выявлено  1222 человека с инфекцией COVID-19. Выздоровевших — 820 .

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