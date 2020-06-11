О новых случаях заражения коронавирусом с симптомами

В Атырауской области зарегистрировано 5 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами, передаёт пресс-служба областного акимата.

«Трое заболевших — жители города Атырау. Это женщины 1992, 1999 года рождения и один мужчина 1995 года рождения. Все они обратились к медикам в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ. Еще двое зараженных — жители Кызылкогинского района. Это мужчины 1971, 1968 года рождения, у одного ПЦР анализы были взяты в связи с контактом с ранее заболевшим, а у второго COVID-19 был выявлен при прохождении скрининга»,- сообщает пресс-служба.

Информируя, что выявляются лица, контактировавшие с больными, все они будут взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

Всего в регионе выявлено 1232 человека с инфекцией COVID-19. Выздоровевших- 876.