О новых инфицированных коронавирусом сообщили врачи

Зарегистрирован еще 1 случай заболевания коронавирусной инфекцией в г. Алматы, передает МИА «Казинформ».

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 13.30 час. 22 марта 2020 г. в Казахстане сообщили в Facebook Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК. «Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в г. Алматы. На сегодняшний день в стране подтверждено 57 случаев регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 31 случай, г. Алматы – 23 случая, г.Караганда — 2 случая, Алматинская область — 1 случай», — говорится в сообщении.