О новых инфицированных коронавирусом на Тенгизе и в Атырау

Медицина, Новости

В Атырауской  области зарегистрировано 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передаёт пресс-служба областного акимата.

«7 инфицированных   являются сотрудниками подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении. Это мужчины  1994, 1980, 1981, 1995, 1999, 1992 года рождения и одна женщина 1988 года рождения. Все они были выявлены при прохождении скрининга перед демобилизацией и обследованы как контактные.  

Еще 3 заболевших — жители города Атырау . Это мужчины  1987, 1968, 1992 года рождения. Из них двое   обратились за медпомощью в связи с наличием клинических симптомов  ОРВИ. У одного ПЦР анализы были взяты при прохождении  скринингового обследования.  Лабораторные исследования показали положительные результаты»,- сообщает пресс-служба.

Информируя, что выявляются  лица, контактировавшие  с больными, все они будут взяты  под медицинское наблюдение.

В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

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