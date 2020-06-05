О новых инфицированных коронавирусом на Тенгизе и в Атырау

В Атырауской области зарегистрировано 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передаёт пресс-служба областного акимата.

«7 инфицированных являются сотрудниками подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении. Это мужчины 1994, 1980, 1981, 1995, 1999, 1992 года рождения и одна женщина 1988 года рождения. Все они были выявлены при прохождении скрининга перед демобилизацией и обследованы как контактные.

Еще 3 заболевших — жители города Атырау . Это мужчины 1987, 1968, 1992 года рождения. Из них двое обратились за медпомощью в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ. У одного ПЦР анализы были взяты при прохождении скринингового обследования. Лабораторные исследования показали положительные результаты»,- сообщает пресс-служба.

Информируя, что выявляются лица, контактировавшие с больными, все они будут взяты под медицинское наблюдение.

В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.